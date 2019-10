Espoirs: Les Bleuets gagnent un match fou en Slovaquie

L'équipe de France espoirs a remporté un match spectaculaire en Slovaquie (3-5), ce mardi soir, en éliminatoires de l'Euro 2021.

Les Lyonnais Jeff Reine-Adelaïde (3e) et Houssem Aouar (13e) ont d'abord marqué pour les Bleuets, avant le triplé de l'attaquant du Celtic, Odsonne Edouard (23e, 35e, 81e). Mais la défense a donné des signes de fébrilité et Alban Lafont a encaissé trois buts (5e, 52e, 62e).

L'essentiel est tout de même préservé pour les hommes de Sylvain Ripoll qui comptent six points après deux matches, et sont deuxièmes de leur groupe derrière la Suisse (9 pts), qui a joué un match en plus.