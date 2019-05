Espoirs: La Belgique et l'Autriche avant l'Euro

Ce sera la dernière ligne droite de sa préparation pour l’Euro Espoirs 2019 et c'est dans cette perspective que l’équipe de France Espoirs disputera deux matchs internationaux en juin prochain, annonce un communiqué de la FFF.

Les hommes de Sylvain Ripoll accueilleront la Belgique, le lundi 3 juin au MMArena au Mans (21h), puis ils iront défier l’Autriche le mardi 11 juin (18h45 - lieu à confirmer). Deux adversaires qui se trouvent être également qualifiés pour l’Euro.

Les Bleuets participeront à l’Euro Espoirs, qui se déroulera du 16 au 30 juin, en Italie et à Saint-Marin. Dans le Groupe C, ils affronteront l’Angleterre (18 juin à Cesena), la Croatie (21 juin à Saint-Marin) et la Roumanie (24 juin à Cesena).