Emission spéciale autour de la finale des Worlds de League of Legends, qui s'est déroulée à Paris, avec comme invités : Chips et Noi (les deux casters de chez O'Gaming), mais aussi Duke (le coach de l'équipe Splyce) et Romain Bigeard actuellement en poste chez Riot. Laure Valée et Tweekz analyseront avec eux en détail la défaite de G2 eSports face à FunPlus Phoenix (0-3).