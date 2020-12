Dans cette émission, Laure Valée et Tweekz ont le plaisir de recevoir LUFFY, joueur français historique de la scène Versus Fighting sur Street Fighter. Ils reviendront avec lui sur une année profondément bouleversée par la COVID 19 et sur ses ambitions toujours intactes. Également un dossier sur Cyberpunk 2077, les news eSports avec Skypper et les news gaming avec les Game Awards.