Robin van Persie de retour à la maison

RVP is back at 1908! 😎 @Persie_Official voegt zich vanaf vandaag bij de staf en gaat aan de slag met de aanvallers.#Feyenoord

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 7, 2020

C'est une nouvelle qui pourrait bien ressembler à un joli cadeau d'anniversaire. Annoncé ce matin en grandes pompes par le compte twitter officiel du Feyenoord Rotterdam, Robin van Persie est de retour à la maison. Au lendemain de ses 37 ans, le légendaire attaquant vient renforcer l'encadrement technique et notamment le secteur offensif du club.a déclaré l'ancienne star des Gunners.Un an après l'annonce de sa retraite, le Batave n'a pas pu résister à l'appel de Dick Advocaat, l'entraîneur de Feyenoord pour lui prêter main forte. Avant cela, le quotidien de "RVP" oscillait entre son travail "d'analyste en Angleterre", ses voyages avec sa famille et surtout, beaucoup de sport. "Vantastic" n'a décidément pas changé.