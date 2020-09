Pays-Bas : Robben buteur en amical avec Groningue

Robben n'a pas précipité son retour

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/arjen-robben-deja-en-tres-grande-forme-pour-son-retour-a-groningen-CNT000001ry7jX.html"][/EMBED]18 ans après son dernier but avec le FC Groningue, Arjen Robben s'est à nouveau illustré ce dimanche.Si le numéro 10 n'a pas marqué sur sa « spéciale », à savoir après un débordement côté droit, avant de repiquer dans l'axe et de conclure, l'ancien joueur du Bayern Munich s'est contenté d'une frappe au ras du poteau de l'extérieur de la surface après un centre en retrait pour battre Stefan Ortega et exulter., la première division des Pays-Bas, contre le PSV Eindhoven à l'Euroborg, le 13 septembre prochain.18 ans, 4 mois, une semaine et deux jours après son dernier but avec le FC Groningue, Robben pouvait donc avoir le sourire ce dimanche, lui qui ne se sentait pas encore au meilleur de sa forme il y a encore quelques jours. «Je suis vraiment dans une bonne forme, mais jouer un match est complètement différent de l'entraînement. Après n'avoir pas joué au football depuis un an, il est logique que vous ayez des douleurs. Cela fait partie de l'effort que vous faites. Le corps réagit à l'entraînement, votre corps doit s'habituer à nouveau.», avait confié l'intéressé mi-août sur le site officiel du club. Visiblement, Robben n'a pas mis longtemps pour se sentir mieux.