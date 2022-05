Pays-Bas : L'Ajax conserve sa couronne

May 11, 2022 23:10 L'Ajax Amsterdam est champion des Pays-Bas. En passant une nouvelle déculottée à Heerenveen (5-0) mercredi, à l'occasion de la 33eme et avant-dernière journée d'Eredivisie, le PSV reste à quatre points et ne peut plus revenir.