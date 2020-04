Sauf revirement de situation, le championnat 2019/2020 des Pays-Bas n’ira pas à son terme. Stoppé après 26 journées en raison de la pandémie de coronavirus, celui-ci ne pourra pas reprendre avant le mois de septembre prochain. C’est ce qu’on peut en déduire à partir de l’annonce faite ce mardi par Mark Rutte, le premier ministre néerlandais. Ce dernier a confirmé l’annulation toutes les activités sous licence, y compris les évènements à huis clos, et ce pour une durée de quatre mois. Jusque-là ce décret n’était valable que jusqu’au mois de juin prochain.

L’Ajax pourrait garder sa couronne



Officiellement, l’Eredivisie n’est pas encore annulée. Cependant, il semble difficile d’imaginer que les instances locales parviennent à trouver des dates pour caser les 8 journées restantes. À moins que, et comme on le préconise actuellement en France, la saison 2020/2021 soit décalée jusqu’au mois de janvier 2021 pour se disputer sur l’année civile. Les clubs néerlandais devraient accueillir cette nouvelle avec soulagement, vu qu’ils ont déjà reçu les derniers versements liés aux droits TV de la part du diffuseur principal qu’est le Fox Sports. L’Ajax d’Amsterdam pourra aussi se féliciter de cette décision, si jamais la ligue se basait sur le classement pour définir le champion de l’exercice. Ziyech et ses coéquipiers sont en tête et devancent l’AZ Alkmaar à la différence de buts.