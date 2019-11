Le football néerlandais se mobilise contre le racisme

Alors que les comportements à caractère raciste se succèdent dans les stades de football, un mouvement de lutte contre le racisme sera mis en place ce week-end aux Pays-Bas. Lors de la prochaine journée de première et deuxième division, les joueurs resteront immobiles une minute en première mi-temps. Une minute au cours de laquelle un message de lutte contre le racisme sera affiché sur les écrans géants des stades. Cette minute sera ajoutée au temps additionnel de la première période.

Cette décision forte intervient moins d'une semaine après les actes racistes dont a été victime Ahmad Mendes Moreira, lors d'un match d'Eerste Divisie dimanche dernier. Lors du déplacement de son équipe, l'Excelsior Rotterdam, sur la pelouse de Den Bosch, le joueur a été ciblé par des cris de singe et une chanson à caractère raciste par les supporters locaux. Il avait alors quitté le terrain avant que la rencontre ne soit interrompue par l'arbitre.

I’m sick and tired to see these images over and over! When is it going to stop!!? #SayNoToRacism @KNVB @OnsOranje @UEFA what we going to do? Specially with the upcoming @EURO2020 pic.twitter.com/DUt0y2h8IA