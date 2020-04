L’Ajax Amsterdam, leader du classement, mais uniquement grâce à une meilleure différence des buts que AZ Alkmaar, ne remportera pas son 35eme titre de champion des Pays-Bas cette saison. La fédération néerlandaise a en effet décidé de mettre un terme à cet exercice 2019-2020 à neuf journées de la fin, et de ne pas attribuer le titre alors que le gouvernement a étendu l’interdiction des événements publics jusqu’au 1er septembre.



Un regret pour Hakim Ziyech. "Nous sommes premiers malgré toutes les histoires comme quoi l'AZ le méritait parce qu'ils nous avaient battu deux fois. La différence de buts, comme c'est toujours le cas, ne compterait plus désormais ? Des conneries bien sûr", a-t-il lancé dans les colonnes du quotidien Algemeen Dagblad. Où il a aussi évoqué son avenir, puisque l’international marocain s’est déjà engagé avec Chelsea. "C’est rassurant, parce que personne ne sait exactement ce qu’il va se passer au mercato. Personnellement, je n’ai jamais douté. Car ma signature est sur le contrat, et le 1er juillet, je serai un joueur de Chelsea."

Van de Beek finalement en Angleterre ?



Et plusieurs de ses coéquipiers pourraient bientôt imiter le futur Londonien. Reste à savoir si ce sera comme l’été dernier, quand l’Ajax, demi-finaliste de la Ligue des champions après avoir enchanté l’Europe du football, s’était une nouvelle fois séparé de certains de ses meilleurs joueurs. Notamment Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Matthijs de Ligt (Juventus), ou encore Lasse Schöne (Genoa) mais aussi Kasper Dolberg (Nice).



De nombreux départs sont déjà évoqués. Comme celui du prometteur gardien camerounais André Onana, très demandé et annoncé ces derniers jours entre le Barça et le PSG, d’après Sport. Un club catalan qui viserait également le défenseur international argentin Nicolas Tagliafico en cas de transfert de Junior Firpo, rapporte Mundo Deportivo. Coéquipier de Ziyech chez les Lions de l’Atlas, le latéral droit Noussair Mazraoui serait lui suivi de près par l’AC Milan et l’AS Rome selon la presse italienne, tout comme son homologue côté gauche, l’Américain Sergino Dest, annoncé par Sky Sports dans le viseur du Barça, encore, et du Bayern Munich. Et puis il y a évidemment le cas de Donny van de Beek. Très demandé l’an dernier, le milieu néerlandais intéresserait désormais moins le Real Madrid, et c’est désormais Manchester United qui serait en pole, affirme le Daily Express. Autant de noms qui risquent d’animer le marché des transferts ces prochaines semaines.