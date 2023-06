Eredevisie : Burak Yilmaz annonce sa retraite

Il restera l’un des visages marquants de ces dernières années en Ligue 1. Ce lundi, Burak Yilmaz a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière professionnelle. À 37 ans, l’international turc n’a pas été conservé par le Fortuna Sittard, qui a choisi de mettre un terme à son contrat, un an avant la fin de son bail. Pendant deux saisons, Burak Yilmaz avait gagné le cœur des supporters lillois, étant l’artisan majeur du sacre du LOSC en 2021. Les hommes de Christophe Galtier avaient alors remporté le titre de Ligue 1 devant le PSG. En conférence de presse, Burak Yilmaz a tenu à annoncer sa décision et veut désormais entraîner, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Yilmaz aidé par Galtier pour devenir entraîneur

« Comme vous le savez tous, hier soir, l'un des plus grands joueurs du monde (Zlatan Ibrahimovic) a fait ses adieux sous les applaudissements du stade. Je voulais moi aussi faire mes adieux de cette manière, mais cela n’a pas été rendu possible. Je ne me sentais pas à l'aise à l’idée d’annoncer l’arrêt de ma carrière en ligne, sur internet. J'ai toujours privilégié la communication individuelle. Aujourd'hui, je voulais vous regarder tous dans les yeux et vous dire que j'arrête le football. Je suis très heureux et fier. Je suis ma formation d'entraîneur depuis un an. Nous sommes en contact avec Mancini et Galtier en Europe. »