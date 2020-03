Des nouvelles d'Abdelhak Nouri

C’est une lutte de tous les instants. Depuis le 8 juillet 2017, la vie de la famille Nouri est un véritable combat. Le cadet de la famille, Abdelhak Nouri, joueur de football à l’Ajax Amsterdam, fut victime d’un grave malaise cardiaque lors d’un match amical en juillet 2017. Après de nombreux mois placé dans le coma, « Appie », comme il est surnommé, est sorti du coma comme l’a annoncé son frère à la télévisons néerlandaise. « Il est réveillé, il dort, il mange »

« Ça se passe bien avec Appie », a expliqué Abderrahim Nouri. « Il est réveillé, il dort, il mange, mais il ne sort pas du lit. Dans les bons moments, il y a une forme de communication, puis il bouge les sourcils. Il ne peut tout simplement pas le garder longtemps, cela semble être le sport de haut niveau pour lui. Appie sait où il se trouve. C’est bien pour lui qu’il soit dans un environnement familier avec sa famille. Nous lui parlons, on l’intègre dans les conversations et on regarde le football avec lui. »



Le grand frère explique aussi que « Appie arrive à dormir, à tousser, à avaler de la nourriture de lui-même, à roter. Ce n’est pas pour autant qu’il arrive à se lever de son lit. Il reste couché sur son lit et est dépendant de nous ». Si le chemin à parcourir est encore long, Abdelhak Nouri peut compter sur le soutien sans faille de sa famille, mais aussi de ses coéquipiers et des fans de l’Ajax Amsterdam qui se sont réjouis de la nouvelle sur les réseaux sociaux.