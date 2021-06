Grande nouvelle pour André Onana ! Suspendu un an par l'UEFA pour dopage le 5 février dernier, le portier de l'Ajax Amsterdam a vu la sanction réduite à 9 mois par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le gardien camerounais pourra ainsi rejouer dès le 3 novembre 2021 et sera par conséquent disponible pour la prochaine CAN, organisée par son pays natal.



Onana avait été suspendu pour une durée d’un an en raison d’infractions aux règles anti-dopage en vigueur. « Après un contrôle ‘hors compétition’ le 30 octobre de l’année dernière, la substance Furosémide a été trouvée dans l’urine du gardien. La suspension est effective à partir d’aujourd’hui et s’applique à toutes les activités de football, nationales et internationales », avait alors indiqué l'instance.



Le gardien de but avait été soutenu par son club, à l'initiative de la saisine du TAS. Le joueur et ses dirigeants ont toujours plaidé l'erreur dans cette affaire. « Le 30 octobre (2020) au matin, Onana se sentait mal. Il voulait prendre une pilule pour se soulager. Sans le savoir, il a pris du Lasimac, un médicament que sa femme s’était déjà vu prescrire, avait écrit le club néerlandais. La confusion d’Onana l’a amené à prendre par erreur les médicaments de sa femme, ce qui a finalement amené l’UEFA à prendre cette mesure contre le gardien de but. En outre, l’organe disciplinaire de l’UEFA a déclaré qu’Onana n’avait aucune intention de tricher. Cependant, l’UEFA estime, sur la base des règles antidopage applicables, qu’un athlète a le devoir à tout moment de veiller à ce qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. »