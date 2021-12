Petite erreur, grosses conséquences (suspension d'un an ensuite réduite à neuf mois)

On venait de jouer face à l'Atalanta. La nuit d'après, je me suis réveillé avec un mal de tête. Je suis allé prendre un médicament qui m'avait été prescrit (Litacol), mais ma femme, qui venait d'accoucher, avait une pilule similaire (Lasimac) qui est utilisée pour la rétention d'eau et je l'ai prise par accident. Lorsqu'un mois plus tard, alors que j'étais au Cameroun, on m'a dit que le test était positif, j'ai dit au médecin : « Vous avez dû faire une erreur. J'ai fait plus de 23 tests dans ma carrière ».



Son message aux sportifs d'élite...

Le football et la vie ne sont pas faciles. Ces erreurs sont punies et j'ai dû en payer le prix. On apprend de tout. Je suis heureux d'être de retour et je tiens à avertir les sportifs d'élite de faire attention, car les erreurs ne sont pas acceptées dans notre travail. Vous êtes responsable de tout ce qui entre dans votre corps. Si vous buvez de l'eau contaminée, c'est votre faute. C'est difficile, mais c'est la loi et je devais purger ma peine.



Des moments très difficiles...

Je n'ai pu m'entraîner avec aucun coach qualifié ! J'ai dû survivre, endurer et m'entraîner par moi-même. J'ai dû constituer une équipe solide de 17 personnes pour redevenir le gardien de but que j'étais. C'est incroyable comme une pilule de 40 milligrammes peut détruire votre vie, votre carrière, ternir votre image ! Psychologiquement, c'était très dur. J'ai pensé : « Comment puis-je dire à mes parents que j'ai été contrôlé positif au dopage alors que je n'ai jamais fumé ni bu de ma vie ?» Les gens parlent de dopage, mais ce que j'ai pris, j'insiste, était une pilule pour la rétention d'eau.