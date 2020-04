Vendredi, la nouvelle est tombée : la saison 2019-20 est annulée au Pays-Bas. Il s’agit du premier pays à franchir le pas en Europe en adoptant cette mesure radicale pour la première division de son championnat, à savoir l’Euredivisie. Forcément, cette décision a pu engendrer quelques polémiques. Bien que leader du classement à égalité de points avec l'AZ Alkmaar mais premier d'Eredivise grâce à la différence de buts, l'Ajax Amsterdam ne sera pas champion et ça, Hakim Ziyech ne le digère pas.

Pour Ziyech, l'Ajax est champion s'il doit choisir



Dans un entretien accordé à AD, l'ailier s'en est offusqué. «Nous sommes premiers, malgré toutes les histoires comme quoi l'AZ le méritait plus parce qu'ils nous avaient battu deux fois. La différence de buts, comme c'est toujours le cas, ne compterait désormais plus ? Des conneries, bien sûr. Comment le PSV a remporté le titre, en 2007 ? Pour un seul but.

Il n'y a pas officiellement de champion. Bien sûr que j'aurais préféré gagner le titre sur le terrain mais s'il faut choisir un champion, pour moi, c'est l'Ajax», a-t-il indiqué. L'ailier, pour rappel, s'est engagé en faveur de Chelsea cet hiver et évoluera chez les Blues en Premier League dès la saison prochaine.