Ajax Amsterdam : Haller débloque déjà son compteur buts

Une carrière déjà bien remplie pour Haller

Sébastien Haller n'a pas tardé avant de trouver la faille avec sa nouvelle formation. Ce jeudi soir, l'équipe de Twente recevait l'Ajax Amsterdam, dans le cadre de la 16eme journée d'Eredivisie. Un match remporté par l'Ajax (3-1), avec donc un but de son petit nouveau, dès les premières minutes de jeu. Arrivé le 8 janvier dernier, Sébastien Haller n'a pas raté le fameux premier match. Dès la 7eme minute, il s'est approché de la cage pour marquer son premier but, de la tête, pour l'ouverture du score de sa nouvelle formation. Après un premier but refusé par le VAR, les joueurs de Twente n'ont égalisé qu'à la 84eme minute, grâce à une réalisation de Julio Pleguezuelo. Mais la rencontre était donc loin d'être terminée. Quelques minutes plus tard, à la 89eme, l'attaquant de l'Ajax, Klaas-Jan Huntelaar, a fait son entrée sur la pelouse. Et dès cette fameuse entrée en jeu, il a marqué un premier but, sur une passe décisive de... Haller. Dans le temps additionnel, Huntelaar a récidivé, pour un doublé (90eme+1), sur une passe décisive de Zakaria Labyad, cette fois-ci.Âgé de 26 ans, Sébastien Haller a déjà connu plusieurs clubs. Le Franco-Ivoirien a joué à Auxerre pendant trois ans. Lors des derniers mois de son aventure professionnelle au sein de son club formateur, il a été prêté au FC Utrecht, où il est ensuite resté les deux saisons suivantes. En 2017, il est parti en direction du club allemand de l'Eintracht Francfort, où il a également joué deux saisons. Il a ensuite quitté la Bundesliga pour la Premier League, en débarquant à West Ham, en 2019, initialement pour cinq saisons. C'est au début de ce mois-ci qu'un accord a donc été trouvé entre West Ham et l'Ajax. Pour s'attacher ses services, le club néerlandais aurait dépensé la somme de 22,5 millions d'euros.