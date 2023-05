Ajax Amsterdam : Berghuis frappe un supporter qui aurait lancé une insulte raciste à un de ses coéquipiers

Steven Berghuis (31 ans), milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, a visiblement eu un gros accès de colère étant donné que ce dernier a été filmé en train de frapper un supporter après la défaite à Twente (3-1), dimanche. Il aurait réagi à une insulte raciste lancée sa cible contre son équipier Brian Brobbey. Tandis que l'Ajax a conclu sa saison par une défaite en Eredivisie, Berghuis aurait craqué en s'en prenant à un supporter avec un violent coup de poing à son encontre. Ce dernier avait pris place derrière les grilles, à proximité du bus qui devait ramener l’équipe dans la capitale néerlandaise. Et alors que Berguis a frappé ce supporter, il a été invité à monter dans le véhicule par deux membres du service de sécurité après avoir continué à invectiver la cible de sa colère.

"Ma réponse ne résout rien, je comprends cela"

La raison de la colère et de ce coup de sang de Berghuis serait que le supporter en question aurait lancé une insulte raciste à Brian Brobbey. Cette insulte aurait été "cancer blackie" et Berghuis n'aurait pas supporté. L'international néerlandais a finalement dévoilé un communiqué dans lequel il a tenu à s'excuser quelques heures plus tard. "Je regrette mon geste, je n'aurais pas dû faire ça. Après chaque match à l'extérieur, nous recevons beaucoup d’injures devant le bus, alors que nous prenons le temps de distribuer des autographes aux fans qui le demandent. J'y suis habitué maintenant, mais les gens pensent qu'ils peuvent crier n'importe quoi. Ma réponse ne résout rien, je comprends cela. Ce n'est pas bien, j'ai une fonction exemplaire en tant que joueur de l'Ajax", a dévoilé Berghuis après ce geste de colère.

L'Ajax, au courant de l'incident, a aussi communiqué sur le coup de sang de son joueur, assurant l'avoir sanctionné d'une amende. "Steven a mal réagi. Il l'a rapidement fait savoir à John Heitinga (entraîneur de l’Ajax) et s'est immédiatement excusé. À son arrivée à l'Arena, il a eu une conversation avec Heitinga, Edwin van der Sar et Sven Mislintat. Ils voulaient aussi entendre sa version de l'histoire. La conclusion est que sa réaction était erronée et que l'Ajax désapprouve. Il a été condamné à une amende", peut-on lire dans un communiqué du club amstellodamois.