Depuis le forfait de Samuel Umtiti pour le France-Andorre du 11 juin dernier, en raison d’un hématome au pied droit consécutif à un coup reçu à l’entraînement, Clément Lenglet, qui avait déjà supplanté l’ancien Lyonnais au Barça, s’est installé au sein de la charnière tricolore. Aux côtés de Kurt Zouma d’abord, puis avec Raphaël Varane, avec qui il a été titularisé lors des quatre derniers matches des hommes de Didier Deschamps.



Et le joueur formé à Nancy se réjouit d’évoluer avec le champion du monde madrilène qui, malgré ses 26 ans, a déjà une expérience considérable. "C’est toujours plus simple de jouer avec quelqu’un qui a beaucoup de qualités comme Raphaël, reconnaît-il pour la FFF. Il lit très bien le jeu, il a beaucoup de vitesse, il est très bon dans les duels. Quand on est à côté, on regarde, on essaie de faire l’éponge, de pomper un peu tout ce qu’il fait de bien pour le refaire. Ça m’aide énormément de jouer avec lui."

"De bonnes sensations"

Tous avec les Bleus ce soir pour aller chercher la qualif’ à l’EURO 2020 ! #FRAMOL

20h45

@M6

Stade de France#FiersdetreBleus pic.twitter.com/0FpvDdC1YD

— Equipe de France (@equipedefrance) November 14, 2019

En quatre matches en commun, le duo a vu ses adversaires marquer à deux reprises. D’abord lors du succès contre l’Albanie en septembre (4-1), sur un penalty concédé par Hugo Lloris à la dernière minute après une faute de marquage de Lenglet, puis le mois dernier face à la Turquie (1-1), Kaan Ayhan échappant à la vigilance des défenseurs français pour égaliser, également en fin de match. Des rencontres où Lenglet (24 ans) et les autres jeunes Bleus ont pu gagner "en maturité" selon leur aîné, présent en conférence de presse mercredi à Clairefontaine, à la veille du match qualificatif à l’Euro 2020 contre la Moldavie."Le groupe est jeune mais prend de l'expérience. À chaque fois, le groupe est plus fort mais on veut continuer à grandir. Il faut continuer à aller de l'avant", estime ainsi Varane, qui avait vanté les mérites de Lenglet suite au succès face aux Albanais: "Ça a été plutôt facile au niveau de l’entente et de la complémentarité. On a eu de bonnes sensations, on a bien communiqué, et c’est plutôt positif." Une entente qu’ils ont donc continué à développer depuis, et qu’ils pourraient être amenés à encore parfaire lors des prochains mois. Car Didier Deschamps aime la continuité, et les deux hommes devraient ainsi, sauf catastrophe, poursuivre leur collaboration au moins jusqu’à l’Euro. Mais pour cela, il faut déjà se qualifier…