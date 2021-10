[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏆 #UCL #SpartaASM

Pour la première fois depuis longtemps, peut-être même depuis toujours, l'équipe de France a été convaincante sans N'Golo Kanté. Il n'y a absolument aucun doute sur le fait que le joueur de Chelsea aurait permis aux Bleus de rendre des copies encore plus intéressantes, particulièrement sur la consistance en première période, face à la Belgique (3-2) comme contre l'Espagne (2-1). Mais dans le prolongement du rassemblement de septembre, Didier Deschamps sait qu'il tient désormais la doublure de son pilier : Aurélien Tchouaméni s'est imposé., autant par le forfait d'Adrien Rabiot (positif au Covid) que par sa rentrée à nouveau impactante devant les Belges pour le dernier quart d'heure.A 21 ans, son profil est idéal, tant sur le plan sportif qu'humain. Face aux concurrences de N'Golo Kanté et Paul Pogba, deux des cadres les plus importants des Bleus, il ne peut absolument rien réclamer. Au contraire, il affirme avec un logique appétit son immense bonheur d'occuper ce rôle. "Etre international, c’est un statut différent, mais à mon jeune âge j’ai encore beaucoup à apprendre." Cette déclaration date d'avant cette fenêtre internationale, mais on voit mal le Monégasque exploser en vol et s'enflammer d'un seul coup... Si le schéma avec ces deux milieux axiaux est maintenu, Tchouaméni paraît même, qui a l'avantage de pouvoir être décalé en piston (droit, par exemple).Et dans l'éventualité - de moins en moins souhaitable - du retour à un 4-3-3, il ferait même le match avec le joueur de la Juventus. Couvé par Paul Pogba, Tchouaméni s'était distingué dès le mois dernier par "sa personnalité, son volume et son agressivité", pour reprendre les mots du sélectionneur. On imaginaitpouvoir plutôt prétendre à ce strapontin, or le débat a été immédiatement tué dans l'oeuf.Il faudra aussi observer de près commentsera réintégré à son retour de blessure, sisera à nouveau retenu (toujours pas une minute de jeu) et surtout de quelle manièreretrouvera une place. Lui aussi est d'une maturité folle, mais avec trois ans de moins quand même... "Plus j'ai des choix difficiles à faire, mieux c'est", a pour habitude de répéter Didier Deschamps. Tchouaméni vient de lui apporter un nouveau problème de riche, qui "ne fait que commencer" comme le joueur le dit lui-même :