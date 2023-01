C'était un comité exécutif extraordinaire très attendu ce mercredi matin. Ainsi, à la demande de Noël Le Graët, président de la FFF, un Comex extraordinaire avait lieu au siège de la Fédération Française de Football ce mercredi matin. Dans le dur et sous une énorme pression depuis ses propos très polémiques au sujet de Zinédine Zidane dimanche soir, le boss de la 3F avait demandé à ce que se tienne un Comex ce mercredi matin. Et des changements étaient attendus, alors que la position de Le Graët à la tête de l'instance du football français était de plus en plus chancelante.

Ce mercredi midi, quelques heures après le début de ce Comex, des premières révélations ont commencé à tomber : le Comex a décidé la mise en retrait de Noël Le Graët jusqu'à la publication du rapport d'audit. Ainsi, Noël Le Graët, qui se savait menacé par les membres du Comex, va devoir laisser la présidence de la FFF. C'est Philippe Diallo qui va assurer l'intérim. Florence Hardoin, directrice générale de la FFF, est elle mise à pied à titre conservatoire.

Communiqué de la FFF

Réuni en séance extraordinaire ce mercredi 11 janvier au siège de la Fédération à Paris, le Comité exécutif de la FFF a publié le communiqué suivant.

« Noël Le Graët, en accord avec le Comité exécutif de la FFF réuni ce jour à Paris, a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions de président de la Fédération jusqu’à la communication définitive de l’audit diligenté par le ministère des Sports, et dans l’attente de son analyse par le Comex de la FFF. Le Comex de la FFF a par ailleurs décidé la mise à pied à titre conservatoire de Florence Hardouin, directrice générale de la FFF. À compter de ce jour, Philippe Diallo, vice-président délégué de la FFF, assurera l’intérim de ces deux fonctions. Enfin, le Comex de la FFF, informé des modalités de la prolongation du contrat de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France jusqu’en 2026, l’a validée à l’unanimité. »