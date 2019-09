Lors de la dernière fenêtre internationale, en juin, l'équipe de France avait été surprise en Turquie (2-0) en match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Les Bleus n'ont donc plus le droit à l'erreur, et Hugo Lloris en a bien conscience à la veille de retrouver le Stade de France à l'occasion d'une confrontation contre l'Albanie (20h45).

"Forcément, la meilleure façon d’effacer cette défaite en Turquie, c’est de gagner tous les matches jusqu’au bout de cette phase qualificative. Il ne faut surtout pas sous-estimer l’Albanie. Je les ai déjà affrontés cinq fois dans ma carrière, et ça a toujours été des matchs difficiles", prévient le gardien de but et capitaine des champions du monde.