Les champions du monde Olivier Giroud et Steve Mandanda n'ont pas été retenus avec l'équipe de France jeudi pour la phase finale de Ligue des nations, à l'inverse du latéral de l'AC Milan Theo Hernandez, appelé en sélection avec son frère aîné Lucas. Le sélectionneur Didier Deschamps a choisi de laisser à nouveau de côté l'attaquant de l'AC Milan Olivier Giroud (35 ans), déjà écarté en septembre, mais de se passer aussi de Steve Mandanda (36 ans), désormais remplaçant à l'OM, pour appeler Benoît Costil comme gardien N.3.

L'équipe de France enregistre le retour de Benjamin Pavard, Dayot Upamecano et Kylian Mbappé, tous contraints au forfait en septembre, mais reste privé de N'Golo Kanté (Covid-19) et Corentin Tolisso (mollet), en plus de Kingsley Coman récemment opéré au coeur, pour disputer la phase finale de la Ligue des nations début octobre en Italie. Malgré son prometteur début de saison au Real Madrid où il a été transféré fin août, Eduardo Camavinga (18 ans) est de nouveau laissé de côté, près d'un an après sa troisième et dernière apparition en sélection. Deschamps lui a préféré au milieu le jeune Monégasque Aurélien Tchouaméni (21 ans), intéressant pour ses débuts internationaux en septembre, l'expérimenté Jordan Veretout, qui a lui aussi signé ses premières minutes internationales à la rentrée, à 28 ans, et Mattéo Guendouzi en vue avec l'OM, toujours en quête de sa première sélection.

Adrien Rabiot, déjà rappelé à la rescousse en septembre, est à nouveau convoqué. En attaque, l'absence de Coman permet à Moussa Diaby de rester dans la liste et à Wissam Ben Yedder d'y revenir, aux côtés d'Anthony Martial, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema. La défense des Bleus pourra connaître un petit événement, le 7 octobre contre la Belgique à Turin, ou trois jours plus tard lors de la finale de la Ligue des nations à Milan ou lors du match pour la troisième place à Turin: les frères Lucas et Théo Hernandez ont l'occasion d'arborer le maillot bleu au même moment, un mois après la première convocation de Theo en l'absence de Lucas blessé.

La liste des 23 Bleus

Voici la liste des 23 joueurs convoqués jeudi par le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps pour les matches de la phase finale de la Ligue des nations en Italie les 7 et 10 octobre, contre la Belgique puis l'Espagne ou l'Italie:

Gardiens (3) : Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Benoît Costil (Bordeaux)

Défenseurs (8) : Lucas Digne (Everton/ENG), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich/GER), Presnel Kimpembe (Paris SG), Jules Koundé (Séville/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/GER), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER), Raphaël Varane (Manchester United/ENG).

Milieux (6) : Mattéo Guendouzi (Marseille), Théo Hernandez (AC Milan/ITA), Paul Pogba (Manchester United/ENG), Adrien Rabiot (Juventus Turin/ITA), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Jordan Veretout (AS Rome/ITA).

Attaquants (6) : Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Moussa Diaby (Bayer Leverkussen/GER), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United/ENG), Kylian Mbappé (Paris SG).