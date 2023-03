La polémique est clôt ? Avec la retraite internationale de Hugo Lloris, Didier Deschamps devait nommer un nouveau capitaine pour les Bleus. Le sélectionneur de l’Equipe de France a pris sa décision en donnant le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Un temps cité pour prendre ce rôle, Antoine Griezmann a été affecté par cette décision. En conférence de presse, le nouveau capitaine de la sélection tricolore est revenu sur l’état d’esprit de son coéquipier. De plus, le joueur du Paris Saint-Germain a indiqué vouloir s’appuyer sur l’expérience du Colchoneros.

"C'est peut-être le joueur le plus important de l'ère Deschamps"

"J'ai parlé avec Antoine, il était déçu et franchement c'est compréhensible, c'est normal, c'est une réaction qui s'entend. Je lui ai dit que j'aurais peut-être eu la même réaction à sa place. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France. C'est peut-être le joueur le plus important de l'ère Deschamps. Je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que je n'ai pas. Il est arrivé en équipe de France quand j'étais au centre de formation. Il est estimé, aimé de tout le groupe. Ce ne serait dommage de ne pas profiter de son expérience et de sa joie de vivre. Ce ne sera pas moi devant et lui derrière. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, moi je m'assois et j'écoute."