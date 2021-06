Paul Pogba a rayonné lors du succès des Bleus contre l'Allemagne, mardi soir sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich (1-0). Dans une équipe sûre de sa force, sereine, le milieu de terrain n'a cessé de faire les bons choix dans cette entame de Championnat d'Europe. L'illustration la plus parfaite est évidemment sa passe de l'extérieur du pied vers Lucas Hernandez, juste avant le but contre son camp de Mats Hummels. Par la suite, celui qui a été élu homme du match par l'UEFA a su imposer un cocktail parfait de maîtrise technique et puissance physique, laissant les milieux de terrain allemands sans réponses dans l'entrejeu. Toni Kroos, souvent au duel avec Pogba, pourrait en témoigner.

1 - Paul Pogba face à l'Allemagne ce soir :

🏅 12 ballons récupérés, record du match



🏅 13 duels gagnés, record du match



🏅 4 fautes subies, record du match



Masterclass. @paulpogba @equipedefrance pic.twitter.com/VEcdbbZQrw



— OptaJean (@OptaJean) June 15, 2021





Une supériorité nette dans les différentes facettes du jeu



Inconstant à Manchester United, le numéro 6 semble véritablement libéré lorsqu'il enfile le maillot des Bleus. Dans la structure confectionnée par Didier Deschamps, libre dans ses déplacements, le natif de Lagny-sur-Marne peut s'appuyer sur N'Golo Kanté, capable d'assumer derrière lui le replacement défensif lors des projections. Avec 12 ballons récupérés, 13 duels gagnés et 4 fautes subies, Pogba a multiplié les records sur le plan individuel, confirmant sa supériorité dans les différentes facettes du jeu.

Au micro de M6, le champion du monde 2018 n'avait pas le cœur à s'accaparer toute la lumière. "La prestation de l'équipe, c'est le plus important. Sans eux, je n'aurais pas été aussi performant. Ils m'ont aidé, ils ont tous fait les efforts. Cette victoire est pour tout le monde, ceux qui sont sur le banc aussi et dans les tribunes à nous supporter. Tout le monde parlait sur notre statut de favori, notre attaque, le groupe de la mort. On doit assumer notre statut avec humilité", a-t-il commenté. Prochaine étape, samedi face à la Hongrie (15 heures), pour le deuxième match des Bleus dans ce groupe F.