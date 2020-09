Pour la première fois de l'histoire de l'équipe de France, un joueur né en 2000 ou après a porté le maillot bleu avec les A. A la 63eme minute du match de Ligue des Nations face à la Croatie, Eduardo Camavinga a remplacé N'Golo Kanté mais il a surtout fait tomber plusieurs records de précocité. A 17 ans et 303 jours, il est devenu le plus jeune joueur à représenter la France sur la scène internationale depuis la première sélection de Maurice Gastiger en 1914. Mais ce moment d'histoire a moins impressionné que les 27 minutes de jeu qui ont suivi. Pendant près d'une demi-heure, le milieu de terrain a mis ses qualités au service de l'équipe de France. Et de bien belle manière !



Camavinga a apporté une verticalité bienvenue à l'équipe de France



Le joueur de Rennes a fait les efforts pour rendre une copie très propre. Aussi bien offensivement que défensivement, il a montré des choses intéressantes. Toujours bien placé, Eduardo Camavinga a été appliqué et efficace pour sa première apparition en équipe nationale. Il s'est constamment proposé pour apporter du mouvement à une équipe jusque-là statique. Il a notamment fait la différence avec deux courses qui ont perforé la défense croate. Sur l'une d'entre elles, le joueur aux 34 matchs de Ligue 1 a terminé son effort avec une frappe du gauche captée par Dominik Livakovic. Sur l'autre, il a centré pour un Anthony Martial finalement contré. Dans les deux cas, il a apporté de la verticalité à une équipe qui en manquait.



Camavinga, déjà une attitude d'ancien



Sa volonté lui a permis de toucher une vingtaine de ballons. Il en a intercepté trois et n'en a perdu qu'un. Un bilan très propre qui symbolise son jeu simple mais toujours dans le bon rythme. Le natif de Miconje s'est très bien adapté à son nouveau milieu. Il n'a pas hésité à donner de la voix pour aider Steven Nzonzi dans son placement et, à l'expérience, il a gratté un ballon grâce à une talonnade le long de la ligne de touche. Malgré son jeune âge, le numéro 6 français a eu l'attitude et le rendement d'un joueur rompu aux échéances internationales. S'il continue sur cette voie, Camavinga pourrait rapidement devenir un habitué des rassemblements de l'équipe de France et prouver qu'il vaut plus que ce statut de millénial.