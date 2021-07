Revoilà William Gallas. Très discret depuis la fin de sa carrière de joueur en 2014, l’ancien international tricolore, âgé aujourd’hui de 43 ans, va retrouver la scène footballistique mais dans un nouveau rôle. L’ex-défenseur va débuter en tant que coach.

Une première étape en Hongrie

Le vice-champion du monde 2006 a opté pour un challenge modeste pour ses premiers pas dans les métiers. Il va coacher les défenseurs des U12 et U17 de la formation hongroise de Zalaegerszeg TE FC. De quoi démarrer en douceur et sans trop de pression.



C’est le président de ce club magyare, un certain Gabor Vegh, qui a annoncé la nouvelle en précisant : « Il (Gallas) consultera également les défenseurs de l'équipe première, mais il se concentrera surtout sur les jeunes footballeurs chez qui il voit un potentiel de développement, qu'il s'agisse des milieux de terrain ou des ailiers ».