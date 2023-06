Wesley Fofana très heureux après sa première sélection

La rencontre face à Gibraltar ne risque pas de rester dans la mémoire des supporters tricolores. En revanche, deux joueurs vont se souvenir de ce match des éliminatoires de l’Euro 2024 pour le restant de leur vie. En effet, Wesley Fofana et Brice Samba ont profité de ce déplacement pour connaître leur première sélection avec l’Equipe de France. Déjà appelé en mars dernier, le défenseur central de Chelsea avait dû renoncer à cause d’une blessure. Cette fois-ci, le natif de Marseille a bien pu profiter des joies du football international. A l’issue de la rencontre, Wesley Fofana a évoqué un « rêve de gosse ».

« C’est un peu comme une drogue, quand on y goûte une fois, on en veut encore et encore. Je vais travailler et si le coach est amené à me faire jouer, je répondrai présent. Pendant la Marseillaise, je me suis dit que c'était un rêve de gosse. Je regardais devant la télé il y a 5 ans, même l’année dernière. Beaucoup de choses se passent dans la tête, mais je suis resté concentré sur mon match. Tout le monde a eu un mot pour moi, de faire un bon match et de ne pas avoir de pression. J’ai écouté et j’ai essayé de leur rendre la pareille. »