Véronique Rabiot sort du silence au sujet de l'équipe de France : « M. Le Graët est un menteur »

Très présente sur la scène médiatique il y a un an, Véronique Rabiot a accordé un entretien à La Chaîne L’Équipe dans lequel elle évoque la carrière internationale de son fils. Adrien Rabiot n'a plus été convoqué en équipe de France depuis son refus d'être suppléant avant la Coupe du monde 2018. Ce que le président de la FFF, Noël Le Graët, avait déploré en laissant entendre que Véronique Rabiot s'était exprimée à la place de son fils pour justifier ce choix. Le coup de gueule de Véronique Rabiot

"Je ne voulais pas spécialement intervenir sur le fait qu'Adrien vienne ou pas en Bleus. Ce n'est pas tout à fait ça le propos (...) Je n'ai eu aucun contact avec M. Le Graët. Il ne m'a pas parlé, je ne lui ai pas parlé. Je n'ai rien demandé. Je sais que les journalistes disent que j'ai eu des contacts avec M. Le Graët, ce qui est faux. Je sais ce que M. Le Graët a déclaré. Et aujourd'hui, tout à fait droit dans mes bottes, je vous dis M. Le Graët c'est un menteur", a lâché Véronique Rabiot ce jeudi. "Quel footballeur ne voudrait pas rejoindre l'équipe de France ? Adrien n'a jamais rien refusé (...) Il est écrit qu'il ne peut pas être à la disposition du contrôle antidopage, ce qui est totalement différent", a également précisé Véronique Rabiot.



Par ailleurs, la représentante du milieu de terrain de la Juventus a aussi laissé entendre que l'ancien Parisien ne quitterait pas la Vieille Dame durant le mercato hivernal : "Turin est une très belle ville... Oui je pense qu'il est heureux", a-t-elle confié. Une sortie qui devrait refroidir les rumeurs de départ dont Adrien Rabiot fait l'objet.