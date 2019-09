Varane et Pogba absents à Clairefontaine

Raphaël Varane et Paul Pogba n’ont pas rejoint Clairefontaine ce lundi pour le début du rassemblement de l’équipe de France avant les matches contre l’Albanie et Andorre, les 7 et 10 septembre au Stade de France, en éliminatoires de l’Euro 2020.

Le défenseur du Real Madrid a une urgence dentaire et est resté à Madrid. Il devrait rejoindre ses coéquipiers tricolores dans les prochaines heures. Par contre, le milieu de Manchester United passe des examens en Angleterre pour une cheville douloureuse.

Le sélectionneur tricolore n’a pas encore appelé de joueur en renfort.