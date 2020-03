Une revanche de la finale de la Coupe du monde programmée en juin

Mardi, les Bleus ont hérité d’un groupe relevé pour la deuxième édition de la Ligue des Nations, qui se déroulera après l’Euro. Les hommes de Didier Deschamps affronteront en effet le Portugal, la Suède et… la Croatie, leur victime lors de la finale du dernier Mondial. Mais les Tricolores auront l’occasion de se rappeler 2018 avant septembre prochain puisqu’ils seront opposés à Luka Modric et les siens en amical le 8 juin prochain, comme l’indique Nice Matin.



Une information qui avait fuité dès début janvier dans les colonnes de L’Equipe, qui parlait alors d’un mach au Stade de France. Le quotidien sudiste, lui, indique que cette rencontre se déroulera à l’Allianz Riviera de Nice. Ce sera la quatrième fois que la bande à Didier Deschamps évoluera dans l’écrin des Aiglons, après les réceptions du Paraguay (1-1, 2014), de l’Arménie (4-0, 2015) et de l’Italie (3-1, 2018). D’ici là, l’équipe de France aura reçu l’Ukraine le 27 mars (Stade de France) et la Finlande le 31 mars (Groupama Stadium). L’Euro, lui, se déroulera du 12 juin au 12 juillet et les Bleus y affronteront notamment l’Allemagne et le Portugal en poules.