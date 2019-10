Une première depuis 2009

Contrainte au match nul par la Turquie (1-1), l’équipe de France pensait sans doute avoir fait le plus dur après avoir ouvert le score à l’entame du dernier quart d’heure grâce à Olivier Giroud.Mais c’était sans compter sur l’égalisation de Kaan Ayhan six minutes plus tard, lui aussi de la tête.Un scénario que les Bleus n’avaient plus éprouvé depuis plus de dix ans. Il faut en effet remonter au match nul (1-1) face à la Roumanie le 5 septembre 2009 pour voir l’équipe de France tenue en échec à domicile après avoir ouvert le score en compétition officielle.