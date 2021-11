Un ancien Bleu place Mbappé au-dessus de CR7 et Messi

Kylian Mbappé ne cesse de progresser, de séduire et d’empiler les records depuis le début de sa carrière professionnelle. A 22 ans, ses accomplissements parlent pour lui et l’élèvent au rang des plus grands. Naturellement, ce rendement a subjugué tous les spécialistes et suiveurs du ballon rond. Ce week-end, Thierry Henry lui a notamment tressé des lauriers après son quadruplé contre le Kazakhstan et il n’a pas été seul dans ce cas.

« Mbappé est devant tous les autres »

Beaucoup parmi les observateurs placent aujourd’hui le Bondynois au sommet, devant notamment les mastodontes que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Olivier Rouyer en fait partie. Dans un entretien au Parisien, l’ex-international tricolore (17 sélections) a déclaré : « Pour le moment, il est devant tous les autres, indique consultant pour la Chaîne L'Équipe. Il a réalisé samedi un exploit extraordinaire qui confirme qu'il est toujours en progrès et qu'il maîtrise de mieux en mieux son football de haut niveau ».

Mbappé a droit aux éloges de toutes parts, mais il lui manque quand même la reconnaissance individuelle ultime, à savoir le Ballon d’Or France Football. Cette année, il fait encore partie des 30 nommés. Cependant, il y a peu de chances pour qu’il améliore son meilleur classement (4e). D’autres stars sont mieux placées que lui pour remporter ce prix le 29 novembre prochain. Ce n’est peut-être que partie remise pour l’ancien monégasque. Pour l’édition 2022, celle qui suivra la Coupe du Monde ?