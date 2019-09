Un amical Algérie-France en octobre 2020 ?

Alors que la fédération algérienne a proposé cet été à la fédération française un match amical entre les champions d'Afrique et les champions du monde, la rencontre pourrait avoir lieu entre le 5 et le 13 octobre 2020, indique France Info. C'est ce qu'aurait en tout cas proposé par les fédération algérienne, qui envisage d'organiser cette duel de gala à Oran.

Une information étonnante car, à ces dates-là, les Bleus sont censés jouer les 3e et 4e journées de la Ligue des nations. Et on imagine mal la FFF caler une troisième rencontre dans la fenêtre internationale, à ce moment là de la saison.

France Info ajoute que, pour des raisons de sécurité, le gouvernement français doit donner son avis. C'est le cas pour tous les matches amicaux organisés à l'étranger.