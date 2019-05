U17-Giuntini: "On était au-dessus"

Jean-Claude Giuntini a confié sa "déception" sur le site de la FFF, après l'élimination de l'Euro U17 contre l'Italie jeudi, en demi-finales (1-2).

"On peut avoir des regrets, notamment au vu de la seconde période, estime le sélectionneur. Mais on connaît l'Italie, son réalisme, et ce match en a été l'illustration. Notre première période n'a pas été très satisfaisante. C'était nettement mieux après le repos, on était au-dessus. Mais le bloc italien était bien en place et ils se sont montrés efficaces."

Les Bleuets avaient ouvert le score en fin de première période, mais l'Italie a égalisé presque dans la foulée avant de faire la décision en fin de partie.