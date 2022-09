Décidément, c’est la semaine des nouveaux en équipe de France. Un quatrième élément a découvert les « grands » ce mardi à Clairefontaine. Initialement membre de la sélection Espoirs (14 sélections), Adrien Truffert a été promu par Didier Deschamps après le renoncement de Lucas Digne, lui-même appelé à la rescousse suite au forfait de Theo Hernandez. Après Youssouf Fofana, Benoit Badiashile et Randal Kolo Muani, le joueur de Rennes peut désormais postuler aux deux rencontres des Bleus prévues cette semaine contre l’Autriche et le Danemark en Ligue des Nations.

Truffert a le chic pour réussir ses premières



Âgé de 20 ans, le latéral gauche, « assez surpris » car il a appris la nouvelle quand on est venu frapper à la porte de sa chambre ce matin, est récompensé pour ses bonnes performances avec le Stade Rennais dont il a porté les couleurs à 10 reprises cette saison.

Porté sur l’offensive, Adrien Truffert s’inscrit dans la lignée du duo T. Hernandez-Digne et s’inscrit parfaitement dans le système en 3-4-3 prôné par Deschamps ces derniers mois. Joueur doué techniquement et à l’aise sur les centres, le jeune Breton affiche 4 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 depuis ses débuts réussis avec Rennes, il y a deux ans. Il peut aussi évoluer plus haut sur le flanc gauche, ce qui peut séduire Deschamps.



Lors de sa première avec les Rouge et Noir, le 19 septembre 2020 contre Rennes (2-1 contre Monaco), celui qui avait signé son premier contrat professionnel en mai précédent avait délivré une passe décisive pour Steven Nzonzi et marqué le but de la victoire dans le temps additionnel après son entrée en jeu à la 41ᵉ pour pallier la blessure de Faitout Maouassa. Truffert a décidément le chic pour réussir ses débuts puisque pour sa première avec l’équipe de France U19, il avait déjà fait trembler les filets contre la Slovénie en amical, le 5 septembre 2019.

16 matchs de Coupes d’Europe, suivi par Roberto Martinez

Convoqué par Didier Deschamps deux mois pile avant le début de la Coupe du Monde (20 novembre), Adrien Truffert, qui avait disputé le dernier Euro Espoirs (défaite en demi-finale face aux Pays-Bas), possède aussi la particularité d’être sélectionnable… en équipe de Belgique.

Il est en effet né à Liège au plat pays le 20 novembre 2001, ce qui a incité Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges, à prendre langue avec la « Truff ». « Oui, j’ai suivi Truffert et j’ai parlé avec lui, mais pas encore de façon concrète. Il s’agissait plus d’une prise d’informations », confiait le technicien espagnol en mars 2021.

Le latéral gauche aux 16 matchs de Coupes d’Europe (5 de Ligue des Champions) a toujours privilégié la sélection française, international tricolore depuis 2019 dans les catégories de jeune. Au cours des prochains jours, Truffert pourrait entamer sa carrière internationale chez les A avec le maillot bleu-blanc-rouge.