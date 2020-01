Tottenham : Ndombélé essaye de « garder la tête froide »

Les Spurs de Tottenham traversent actuellement une période délicate, avec notamment deux contre-performances essuyées lors de la période des fêtes et aussi la perte de leur buteur Harry Kane sur blessure. Parmi les joueurs qui ont été montrés du doigt au sein de l’équipe londonienne il y a Tanguy Ndombélé. Le milieu français s’est vu ouvertement reprocher par son coach d’être trop souvent blessé. Des déclarations qui ont très certainement dû heurter l’ancien Lyonnais.

Ndombélé veut poursuivre sa progression

L’international tricolore (6 sélections) ne se laisse pas déstabiliser par les remarques de son manager. Dans un entretien accordé au Parisien, il a assuré qu’il restait concentré sur son sujet, se souvenant notamment par où il a dû passer pour atteindre ce niveau. « Je ne me rends pas compte de ce que je vis. Je le réalise surtout quand j’entends parler les gens, a-t-il concédé. J’essaye de garder la tête froide, de rester concentré sur mes objectifs (…) Le foot ne ment pas, j’estimais que j’avais un potentiel et ce n’est pas passé à certains endroits mais je suis toujours dit que ça pouvait passer et ça a payé. J’espère ne pas m’arrêter là ! »