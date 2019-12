Tolisso (Bayern) sort sur blessure

Coup dur pour Corentin Tolisso. L’international tricolore a contracté un coup à la cuisse, ce samedi à l’occasion du choc de la Bundesliga opposant son équipe du Bayern à Moenchengladbach. Aux alentours de la 20e minute de jeu, l’ancien Lyonnais s’est écroulé tout seul près du rond central. L’arbitre a interrompu la rencontre pour que les médecins bavarois puissent entrer sur la pelouse. Le diagnostic a été ensuite vite établi et il a été fait signe au banc qu’un remplacement devait s’opérer. Le Croate Ivan Perisic a relevé le champion du monde.Même s’il a pu quitter l’aire du jeu en marchant et sans l’aide de personne, Tolisso peut redouter une absence de quelques semaines vu qu’il s’agit très certainement d’un souci musculaire. D’un autre côté, il peut être soulagé que ça ne soit pas une rechute au niveau du genou, lui qui avait été victime d’une rupture du ligament croisé la saison dernière. Au cours de l’exercice en cours, entre la Bundesliga et la Ligue des Champions, le Français a participé à 15 rencontres. Il a aussi marqué 3 buts et offert 3 passes décisives.