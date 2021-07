Wayne Rooney a été favorablement impressionné par la forme montrée par Paul Pogba à l'Euro 2020 sous le maillot tricolore. L'ancien attaquant émérite de Manchester United estime même que "La Pioche" peut reproduire ce genre de performances au niveau de son club de Manchester United - où il est souvent critiqué - pour peu que l'environnement du côté d'Old Trafford lui soit favorable.

"Rashford doit imiter Mbappé"

"Donnez à Paul du temps et de l'espace et il aura la capacité et l'imagination de vraiment blesser l'opposition", a déclaré Rooney dans sa chronique pour le Times. "Mbappé a eu un mauvais Euro dans l'ensemble, mais il a contribué au succès de Paul. Les équipes ont reculé devant la France parce qu'elles s'inquiétaient de la vitesse de Mbappé. Cela a aidé Paul à gagner un peu d'espace pour jouer, et la capacité de Mbappé à courir a permis à Paul de jouer un type de passe pour lequel il est si bon, le ballon traversant au milieu du terrain. A United, si Marcus Rashford peut développer son jeu et être encouragé à commencer à faire ces courses à la Mbappé, je pense que vous verriez Paul faire ce qu'il fait pour son pays en club."