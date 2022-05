Martin Terrier est l’une des grandes attractions de la Ligue 1 cette saison. L’ancien lyonnais brille de mille feux avec sa formation de Rennes, et cela se vérifie à travers les chiffres. Il compte 21 réalisations en 34 matchs disputés. Il peut même espérer finir meilleur buteur s’il parvient à rattraper Kylian Mbappé, qui compte 3 pions de plus.



Décrocher le soulier d’or du championnat n’est cependant pas le seul objectif que vise Terrier. Il espère aussi intégrer la sélection de Didier Deschamps dans un futur proche. C’est ce qu’il a confié dans un entretien à Amazon Prime : « Honnêtement, je n’y pense pas, mais après c’est sûr que m’associer à l’équipe de France ça valorise mon travail au quotidien et mes qualités. C’est aussi l’un de mes objectifs à l’avenir. J’ai goûté à l’équipe de France espoirs, et quand on a gouté à la sélection, on a envie d’aller voir plus haut ».

Terrier sur les traces de Guivarc’h



Terrier peut croire en ses chances de rejoindre la sélection tricolore. Et pour cause ; le dernier attaquant de Rennes à avoir dépassé la barre des 20 buts sur un exercice de Ligue 1 a fini par rallier Clairefontaine. C’était un certain Stéphane Guivarc’h lors de la saison 1997-1998. Le Breton a même fini dans la liste des champions du monde.



Concernant son avenir en club, Terrier a indiqué qu’il n’avait aucune raison d’aller voir ailleurs : « On verra comment ça se passe sur la fin de saison. Je suis en contrat jusqu’en 2025. Je me suis très épanoui ici et je suis content d’être là ».