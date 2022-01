Karim Benzema a terminé quatrième au classement du Ballon d’Or l’année dernière. Alors qu'il visait le sommet, il a été largement devancé par Lionel Messi, Robert Lewandowski et même Jorginho. C’était la meilleure position de sa carrière, mais ce n’est pas le rang qu’il vise. Non, le Français aspire toujours à s’adjuger cette prestigieuse récompense. C’est ce qu’il a fait savoir dans un entretien à France Football quand il lui a été demandé ce qui le fait encore rêver. A 34 ans, celui qui a été pour la quatrième fois meilleur joueur français de l'année se fixe donc toujours des objectifs très élevés.

Benzema priorise les trophées collectifs

Benzema pense au Ballon d’Or, mais ce n’est pas le titre qu’il veut remporter à tout prix. L’ancien Lyonnais espère surtout remporter la Coupe du Monde, lui qui a été privé de l'épopée russe en 2018. « C’est le trophée qui me manque », a-t-il confié. Il est d’autant plus motivé pour mener les Bleus à la gloire planétaire qu’il estime ne pas être en mesure de progresser encore plus sur le plan individuel. « Actuellement, je ne vois pas de limites à mon jeu. Je me trouve au max. Il me manque juste des trophées. Après, nous pouvons toujours nous améliorer... Mais je ne vois pas à quel niveau en fait (…) Je dois juste rester au niveau qui est le mien. Tout le monde dira : "Oui, peut-être, encore un peu, machin." Mais là, je ne vois pas. Techniquement, tactiquement, mentalement, physiquement, etc. Maintenant, il faut gagner des trophées collectifs », a-t-il souligné.