Rabiot, une histoire avec les Bleus à (ré)écrire

Contre la Suède samedi ou face à la Croatie mardi prochain, Adrien Rabiot va peut-être porter le maillot de l'équipe de France pour la septième fois de sa carrière. Plus de deux ans après sa dernière apparition avec les Bleus, le joueur de la Juventus à l'occasion de réécrire son histoire avec l'équipe nationale. Une opportunité unique de faire oublier le refus de son statut de réserviste pour la Coupe du Monde 2018. Mais aussi de se rattraper après des débuts pas toujours satisfaisants. Fin 2018 sur le plateau de beIN Bleus, Didier Deschamps avait eu des mots sévères contre son milieu de terrain. « J'ai l'impression que vous me parlez d'un joueur qui a été très bon avec l'équipe de France. Si c'est le cas, regardez ses cinq matches joués avec nous.»



En réalité, l'ancien joueur du PSG a représenté la France à six reprises. Mais c'est vrai qu'il n'a pas laissé un souvenir impérissable. Entre sa première sélection en novembre 2016 et sa brouille avec Deschamps au printemps 2018, Rabiot a plus souvent été remplaçant que titulaire. Il n'a joué que six matchs pour neuf rencontres passées intégralement sur le banc tricolore. Ce statut avait été justifié par un Didier Deschamps qui reconnaissait une différence de niveau entre le Rabiot de l'équipe de France et celui du PSG.

Rabiot avait déjà été vivement critiqué pour une performance en Bulgarie



Il était difficile de donner tort au sélectionneur. En équipe nationale, le joueur de 25 ans n'a pas réussi à rivaliser avec des joueurs aussi bien installés que Matuidi, Kanté, Pogba ou Sissoko. Il a pourtant eu l'occasion de le faire en obtenant du temps de jeu en matchs amicaux. Rabiot avait été titularisé face à la Côte d'Ivoire, sa première sélection en novembre 2016, l'Espagne quelques mois plus tard et surtout l'Allemagne et la Russie une fois la qualification pour la Coupe du Monde assurée. Il avait aussi remplacé Blaise Matuidi dans un match à enjeu face au Luxembourg.



Mais à l'image de sa dernière apparition à Saint-Pétersbourg, celui qui a joué dans toutes les sélections de jeunes n'a jamais réussi à peser sur le jeu français. Ni à faire oublier une difficile soirée d'octobre 2017. Entré en jeu à la place de N'Golo Kanté, Rabiot avait joué avec le frein à main lors d'un match en Bulgarie comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde. Il l'avait lui même reconnu à l'issue de la rencontre. « C'était assez dur parce qu'il faisait froid, je n'étais pas chaud. J'avais aussi la peur de me blesser. » Une sortie qu'il avait longtemps traîné comme un boulet. Elle ne l'avait pas empêché de revenir en Bleu. Son refus d'être réserviste à la Coupe du Monde 2018 non plus. Maintenant, c'est à lui de saisir cette deuxième deuxième chance pour faire oublier ses déboires internationaux et s'installer durablement en équipe de France.

