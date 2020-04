Quels records pour Mbappé chez les Bleus ?

Les records, Kylian Mbappé en possède déjà quelques uns chez les Bleus, notamment en termes de précocité. Plus jeune joueur français (19 ans et 6 mois) à disputer un match de phase finale d’une compétition majeure lors de la Coupe du monde 2018, il était aussi devenu en Russie le plus jeune Tricolore de l’histoire à réussir à marquer un but dans un Mondial ou un Euro. Mais, comme il le répète souvent, le prodige de Bondy n’a jamais aimé qu’on lui parle de son (jeune) âge. Et on imagine que ce sont d’autre records que l’ambitieux Mbappé veut aller décrocher, lui qui n’a jamais caché qu’il visait le Ballon d’or.



En équipe de France, le plus évident est celui du nombre de buts inscrits. Il est la propriété de Thierry Henry (51 buts), devant Michel Platini (41 buts) et son coéquipier Olivier Giroud (39 buts). Avec ses 13 réalisations, en 34 sélections, Mbappé est encore loin du compte. Mais de l’aveu même de "Titi", l’attaquant parisien est en mesure de faire voler en éclats son record. "S'il reste sans se blesser, il sera présent en sélection et alors, oui, il va mettre la barre très, très haute", confiait en novembre dernier, à l’occasion d’un évènement avec l’un de ses sponsors, le champion du monde 1998.

Toujours là en 2034 ?

"Kyky" pourrait également lui chiper un autre record, celui du nombre de Coupes du monde disputées (4). Il faudrait pour cela qu’il joue les éditions 2022, 2026, 2030 et aussi celle de 2034. Il aura alors 35 ans et pourra aussi lorgner le record du nombre de sélections en équipe de France, détenu par Lilian Thuram (142) devant Henry (123). En Coupe du monde, Just Fontaine possède un record qu’il va aussi être difficile d’aller chercher, avec ses 13 buts inscrits en une seule édition, en 1958 (Mbappé en a marqué 4 en 2018). Dans le même ordre d’idées, celui des 9 buts de Michel Platini sur un Euro (1984) ne sera pas non plus le plus simple à décrocher.



En revanche, il pourrait avoir la possibilité de s’emparer des records de buts en Coupe du monde et à l’Euro pour un joueur français. Des records détenus par Fontaine et Platini, mais sur une seule édition. Et Mbappé devrait, a priori, en disputer plusieurs. Plus anecdotiquement, il y a aussi le record des buts inscrits sur penalty, détenu par son coéquipier Antoine Griezmann (7), ou encore le but le plus rapide de l’histoire de l’équipe de France, inscrit par Franck Sauzée en 34 secondes en 1991.