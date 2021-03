Quand Chevtchenko donne une leçon à Dembélé

Neuf buts cette saison en trente-trois matchs, toutes compétitions confondues, Ousmane Dembélé pourrait bien disputer quelques minutes ce mercredi avec les Bleus face à l'Ukraine (20h45). A l'occasion de ce premier match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, l'attaquant tricolore à fait l'objet d'une question posée à Andreï Chevtchenko.

Le Ballon d'or 2004 désormais sélectionneur pour son pays, a donné son sentiment sur le joueur du FC Barcelone, tout en lui glissant un petit conseil pour lui permettre d'améliorer ses performances : "C'est un jeune joueur talentueux qui a besoin d'être un peu plus patient au moment de conclure. Il doit juste travailler un peu plus."

Un conseil à prendre en compte

Souvent loué pour son engagement, son anticipation et sa percussion, Ousmane Dembélé n'en est pas moins critiqué pour son manque de finition. Avec ce conseil d'un ex joueur de très haut niveau, le Français saura peut-être gommer son défaut et se montrer plus chirurgical. Pourquoi pas dès ce match face aux Ukrainiens.

Bleus - Dembélé, à la bonne heure ?