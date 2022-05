Si la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain fait grincer des dents de l'autre côté des Pyrénées, l'information, impactante dans le monde entier, a été accueillie d'une toute autre manière par certaines légendes du football.

Totti : "Les racines, c'est très important"

Samuel Eto'o a été le premier à applaudir le champion du monde 2018 - d'autant que la légende camerounaise n'a jamais caché son affection pour le PSG... et son animosité pour le Real Madrid, un club qui ne lui avait pas fait confiance. « Je ne peux que le féliciter. Il est resté au PSG, une équipe que je soutiens. Les meilleurs joueurs du monde, quand ils ne sont pas au Barça, ils vont au PSG. S'il est content, c'est bon pour le football et c'est bien », avait lancé Eto'o dans des propos repris par AS.



Moins cash et plus subtil, Francesco Totti a lui aussi encensé Kylian Mbappé. Et l'Italien est bien placé pour commenter cette décision. Homme d'un seul club, il avait refusé le Real Madrid lorsqu'il était à son "prime", au milieu des années 2000. "Je suis heureux parce que ça a sûrement été une décision prise avec le cœur. Il a grandi avec Paris. Ce n'est pas facile de refuser le Real Madrid. Moi, je l'ai fait il y a 20 ans. Les racines, c'est très important. Je trouve que c'est un bon choix par rapport à ce qu'il a déjà fait dans ce club", s'est enthousiasmé l'iconique Totti sur RMC.