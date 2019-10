Pour Lenglet, "il n'y a pas de cas Griezmann" au Barça

Il se pose là Clément Lenglet (24 ans, 3 sélections) en matière d’intégration réussie au Barça : imaginez, le défenseur international évoluait encore il y a moins de trois ans du côté de Nancy et le voilà aujourd’hui un élément incontournable de l’arrière-garde barcelonaise.

Sa nouvelle vie parmi les stars du géant catalan, Lenglet l’appréhende avec un sacré détachement, lorsqu’il est invité à évoquer le sujet depuis Clairefontaine, où il prépare le déplacement des Bleus en Islande vendredi (20h45), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020.

"Je peux vous dire qu'il est très content"

"Évidemment, je suis aujourd'hui plus médiatisé. Le Barça, c'est un gros club, qui attire les regards. Ce n'est pas Nancy !, constate Lenglet comme une évidence. Le métier est un peu différent car nous sommes beaucoup plus entourés au quotidien. Le professionnalisme y est poussé à l'extrême, reconnaît-il volontiers. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Je reste tranquille à ce niveau-là." Evidemment, on le devine plein d’humilité à l’heure où il lui a fallu s’imposer autant sur le terrain que dans le vestiaire aux côtés des Messi, Suarez et autre Rakitic. "Il faut savoir trouver sa place. Ce sont des bons mecs, ça facilite les choses. J'ai pris confiance rapidement."

A ses côtés, il a découvert Gerard Piqué, une autre institution dans l’institution : "Il est impressionnant sur beaucoup de choses. Il a tout connu, tout gagné avec le Barça. Mais c'est aussi un bon vivant. Il est très plaisant de jouer avec lui au quotidien." Mais quid de Messi, l’icône absolue ? "À l'entraînement, il est souvent joker dans nos oppositions parce que sinon, les petits jeux seraient trop déséquilibrés avec lui dans une seule équipe, révèle-t-il dans un sourire entendu. Du coup, c'est dur pour tout le monde. Son positionnement est tellement intelligent. Sa protection du ballon est impressionnante, on ne peut pas lui prendre. Du coup, avec lui, on souffre au quotidien lors des séances. Mais on est tellement contents de l'avoir le week-end avec nous !" Tu m’étonnes…

Et Griezmann dans tout ça, quelle place pour l’ancien Colchonero ? "Je côtoie Antoine au quotidien, je peux vous dire qu'il est très content, assure-t-il. C'est quelqu'un de très positif. Il adore faire des blagues, il n'a pas changé entre l'équipe de France et Barcelone. Antoine vient d'arriver, le Barça joue un peu différemment de l'Atlético. Il a quand même mis trois buts (*). C'est assez positif. Il travaille énormément pour l'équipe. Il est plus sur un côté avec nous. Il nous aide par son talent, son sens du sacrifice. Pour moi, il n'y a pas de cas Antoine Griezmann comme vous essayez de me le faire dire".

(*) Griezmann a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive en 7 matches, toutes compétitions confondues, avec les Blaugranas.