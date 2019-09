Pas de fausse note pour les Bleus

Il n’y avait pas la douce euphorie d’il y a un an, quand les champions du monde avaient fêté leur titre devant leur public, par un succès sur les Pays-Bas (2-1), mais l’équipe de France a vécu une belle soirée de rentrée, samedi, contre l’Albanie. Dans un stade plein, les Bleus ont lancé leur saison 2019-2020, qui doit les mener tout droit vers l’Euro, par une victoire tranquille (4-1) qui les rapproche un peu de leur objectif, mais un peu seulement puisque l’Islande et la Turquie n’ont rien lâché non plus. Le seul couac est intervenu avant la rencontre, avec cet embarrassant cafouillage au niveau des hymnes. Sur le terrain, les hommes de Didier Deschamps, qui avaient eu leur moment d’absence en juin dernier en Turquie (défaite 2-0), ont parfaitement rempli leur contrat.

Alors qu’on craignait de voir les Bleus lutter de longues minutes face au bloc albanais, qu’ils avaient mis 90 minutes à perforer lors de l’Euro 2016, il ne faudra pas attendre aussi longtemps pour voir la première étincelle: une ouverture lumineuse de Raphaël Varane qui traverse deux lignes, un bon contrôle et une finition impeccable, pied gauche, de Kingsley Coman, et déjà l’ouverture du score (1-0, 8e). Dans la foulée, après une nouvelle transversale de Varane, une déviation subtile d’Antoine Griezmann a permis à Lucas Hernandez de trouver Olivier Giroud seul au point de penalty pour son 36e but en sélection (2-0, 27e).

Coman marque de gros points

Qu’importe si Griezmann a manqué dans la foulée son premier penalty chez les Bleus, à sa huitième tentative, après une faute sur l’infatigable Hernandez (37e). Il n’y a pas eu grand-chose à jeter dans la prestation des Tricolores. Les absences de Paul Pogba et N’Golo Kanté ont été compensées par la maîtrise de Blaise Matuidi et Corentin Tolisso, celle de Kylian Mbappé par les jambes de Coman, dans la droite lignée de son très bon début de saison au Bayern. On a d’ailleurs vu quelques très beaux mouvements collectifs en seconde période, autour du chef d’orchestre Griezmann.

Il y a eu Griezmann et Lemar pour Giroud, contré (53e), puis Lemar, Giroud pour Griezmann, qui butera sur le gardien (55e). Mais les Bleus ont été récompensés de leur efforts, avec un jeu à trois sur l’aile gauche, Hernandez, Giroud et Griezmann, pour le doublé de Coman, son premier en sélection, lui qui n’avait marqué qu’une seule fois jusqu’ici (3-0, 68e).

Dans une belle soirée, les entrants se sont mis au diapason, avec le but dès sa première sélection de Jonathan Ikoné, sur une remise de Nabil Fékir (4-0, 85e). Et s’il faut retenir une satisfaction plus qu’une autre, on peut estimer que Lucas Hernandez, absent depuis un an avec les Bleus, a repris sa place de titulaire avec l’aplomb d’un champion du monde, pendant que son nouveau coéquipier en club, Coman, a marqué de gros points. Le seul bémol, c’est évidemment ce penalty concédé par Hugo Lloris en fin de match, transformé par Cikalleshi (4-1, 90e). Une piqûre de rappel, peut-être, avant de retrouver le Stade de France mardi pour défier Andorre avec la même application. Se profilera ensuite un probable choc contre la Turquie, en octobre, mais chaque chose en son temps.