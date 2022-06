Boubacar Kamara fait face à de nombreuses remarques désobligeantes en ce moment. Entre ceux qui lui reprochent d’avoir quitté l’OM pour un club de seconde zone en Premier League (Aston Villa) et ceux qui le critiquent pour avoir choisi les Bleus au lieu des Lions de la Téranga comme trajectoire internationale, les piques sont pour le moins violentes.

Kamara a choisi « un bon club »



Heureusement pour le milieu de terrain qu’il peut aussi compter sur quelques soutiens. Vendredi soir, l’ancien international français Robert Pires l’a par exemple défendu publiquement. Alors qu’il était aux commentaires de France – Danemark sur M6, il a lâché : « Quand Steven Gerrard t’appelle c’est difficile de refuser. C’est un bon choix, un très bon club. Il va progresser et il va s’épanouir. S’il est en équipe de France, c’est qu’il a été bon et régulier. Et là, il a décidé de prendre son envol en allant en Premier League ».



Pirès parle en connaissance de cause, puisqu’il a lui-même porté les couleurs d’Aston Villa. Il s’y est produit entre 2010 et 2011, en toute fin de carrière. Sous la direction du regretté Gérard Houllier, il n’a cependant disputé que neuf petites rencontres.