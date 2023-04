OM : Igor Tudor assure que Clauss est proche de revenir chez les Bleus

Reverra-t-on bientôt Jonathan Clauss en équipe de France ? Selon Igor Tudor, la réponse est oui. Le coach croate a pris la parole hier après le succès de l'Olympique de Marseille face à l'ESTAC de Troyes (3-1) et il a notamment parlé du niveau de son piston droit. Il estime que Clauss n'est pas loin de revenir en équipe de France, alors que l'ancien joueur du RC Lens n'avait pas été convoqué pour la Coupe du monde en novembre et décembre 2022 au Qatar. Tudor s'est réjoui du retour au meilleur niveau de Clauss, auteur d'un gros match face aux Troyens dimanche soir lors de la 31e journée de Ligue 1.

"C’est un joueur qui a la capacité de jouer sur les deux côtés, et ça ne change rien pour lui. C’est important de voir le niveau auquel il joue. Lors des deux derniers matchs, il a joué à son niveau, c’est-à-dire à celui de joueur de l’équipe de France. Avant cela, c’est vrai qu’il était un peu en-deçà de ses performances. J’espère qu’il va pouvoir jouer les sept derniers matchs avec constance et à son niveau. C’est ce qu’il faut s’il veut retourner en équipe nationale", a déclaré Tudor auprès de la presse après la rencontre. Clauss, âgé de 30 ans, pourrait bien réussir un gros sprint final avec l'OM et ainsi retrouver les Bleus de Didier Deschamps lors du prochain rassemblement en juin.