Officiel : Steve Mandanda remplace Mike Maignan blessé !

Jules Koundé (cuisse), lui n'est pas remplacé, a indiqué vendredi la Fédération. Le gardien de l'AC Milan, affaibli par une "douleur ressentie au niveau du mollet gauche", ainsi que le défenseur du FC Barcelone, blessé à "l'ischio-jambier gauche", "passeront des examens dans la matinée avant d'être remis à la disposition de leur club", a fait savoir la FFF. Dans le sens des arrivées, Mandanda "est attendu à la mi-journée à Enghien-les-Bains", où résident les Bleus entre leurs deux matches de Ligue des nations, est-il précisé. Plus appelé depuis septembre 2021, il y a un an, l'ancien Marseillais désormais à Rennes (37 ans, 34 sélections) va compléter la liste des trois gardiens en compagnie d'Alphonse Areola, entré en jeu jeudi à la mi-temps, et d'Alban Lafont, convoqué pour la première fois en l'absence du capitaine Hugo Lloris, forfait pour ce stage de rentrée.

L'équipe de France affronte le Danemark dimanche (20h45) à Copenhague dans un match décisif pour le maintien en Ligue A de la Ligue des nations, l'équivalent de la première division au sein de cette compétition amicale organisée par l'UEFA. Il s'agit de la dernière sortie des Bleus avant leur entrée en lice en Coupe du monde en novembre au Qatar. Pour cet ultime stage, la sélection tricolore est touchée par une vague de blessures. En plus du gardien N.1 et capitaine Hugo Lloris, d'autres cadres comme Presnel Kimpembe, les frères Theo et Lucas Hernandez, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Kingsley Coman et Karim Benzema manquent à l'appel. "Les raisons, c'est l'accumulation, le peu de temps de récupération. Il y a des exigences sur le plan psychologique aussi. Il faut toujours gagner donc forcément... On n'était pas épargné, en avoir deux de plus ça fait beaucoup. Si je peux en avoir aucun dans deux mois ce serait parfait", a commenté jeudi Didier Deschamps après le match contre les Autrichiens, lors duquel Maignan et Koundé se sont blessés.