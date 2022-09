Monaco : Clement heureux des convocations de Badiashile et Fofana chez les Bleus

Des sentiments contrastés. Ce jeudi a été une journée particulière pour Benoît Badiashile et Youssouf Fofana qui, avant de subir une défaite face à Ferencváros en Ligue Europa (0-1), ont connu la joie d'être appelés chez les Bleus de Didier Deschamps à l'occasion de rencontres face à à l’Autriche et le Danemark, en Ligue des nations. Les 70ème et 71ème joueurs de l'histoire de l'AS Monaco à être appelés en équipe de France peuvent être satisfaits vu le travail accompli, aux yeux de leur entraîneur, Philippe Clement.

"Ils méritent évidemment" salue Clement

En conférence de presse d'après-match, le technicien belge a livré son sentiment sur cette thématique. "Ils méritent évidemment cet appel, car ils ont beaucoup travaillé ces derniers mois, que ce soit physiquement ou mentalement. Ils ont beaucoup progressé, et j’en suis témoin. Malheureusement ce n’est pas le meilleur moment, car on ne peut pas fêter cette bonne nouvelle", a-t-il affirmé, appelant son groupe à se projeter vers le déplacement à Reims, prévu dimanche en Ligue 1.

Les Bleus, un "rêve qui se réalise" pour Badiashile

Sur un plan plus collectif, le coach de l'ASM a noté qu'en "Europe, réalisme et efficacité sont très importants pour avoir des résultats" ; puis de continuer sur le mérite qui aurait dû revenir au club princier : "On avait pourtant assez pour faire le nécessaire. On a montré que notre 2ème mi-temps a été bien meilleure. Donc ce n'est pas un problème physique. On mérite au moins un nul ou de gagner".



En zone mixte, Badiashile a mis en avant sa "très grande fierté" de représenter la sélection nationale avec l'équipe de France A. "J'en rêvais depuis que je suis petit, aujourd'hui cela se réalise et je suis très content, je vais en profiter", a clamé le défenseur central. "Quand on est footballeur, on aspire à jouer avec sa sélection. Je vais profiter de cette première sélection", a-t-il prévenu.